HOULE (née SABOURIN)

Gisèle



À Pierrefonds, le mercredi 4 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, entourée de ses enfants, est décédée madame Gisèle Houle (née Sabourin), fille de feu Bernadette Chevrefils et feu Victor Sabourin, épouse de feu Gérald R. Houle et soeur de feu Bernadette, Marguerite, Antoinette, Jeannette, Évelyne et sa jumelle Simone.Elle laisse dans le deuil, ses enfants, Diane (Jean-Marc Leroux), Gérald Jr. (Elenia Ferrarin), Huguette (Charles Bigonesse), Danielle (Fabio De Luca); ses petits-enfants, Didier (Amélie), Chloé, Victor (Maude), Juliette, Sasha et Mattias, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel du CHSLD Manoir de l'Ouest de l'Ile pour les excellents soins prodigués.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 20 janvier 2023 à partir de 13h, suivi d'un service religieux, à 16h30, en la chapelle du complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.https://www.jedonneenligne.org/socalzh/DIM/