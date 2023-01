GAUTHIER, Nicole



Le 26 décembre 2022, à la Cité de la Santé de Laval, est décédée Nicole Gauthier, veuve de Serge Goyette.Elle laisse dans le deuil ses frères Yves (Christiane) ainsi que Jean-René (Michelle), de même que sa nièce Martine et son neveu Alain (Claudine) et autres parents et amis.La famille vous recevra le jeudi 19 janvier 2023 de 10h à 12h30 au salon du complexe:Une messe suivra à 13h à l'église Saint-Claude au 80 rue Meunier Ouest à Laval.Vos dons seront appréciés à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA).