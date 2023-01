QUEVILLON, Lucille

À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 décembre 2022, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédée madame Lucille Quevillon, épouse de feu monsieur Fernand Larivière, fille de feu madame Alphonsine Maher et de feu monsieur Edouard Quevillon. Native de Terrebonne, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Mario (Céline Lachance); sa belle-fille Yvette Blanchette; ses petits-enfants: Valérie, Marianne (Éric DesRoches) et son arrière-petite-fille Anne Charlotte DesRoches; son beau-frère Claude Larivière (Jacqueline Vaillancourt) ainsi que de nombreux neveux, nièces, ami(e)s et les résident(e)s de la résidence des Franciscains . Elle est allée rejoindre son époux Fernand Larivière et son fils Claude.Pour les membres de la famille, les amis et les connaissances qui désirent être présents : les funérailles auront lieu dans sa ville natale, le samedi 28 janvier 2023 à 14h30 en l'Église Bienheureuse Marie-Anne Blondin, située au 4080 boulevard De La Pinière Ouest, Terrebonne, Qc, G6X 2T1. La famille recevra les condoléances en présence des cendres avant la célébration à compter de 13h30.Pour les amis et les connaissances de Québec qui désirent être présents: une messe dominicale commémorative en présence des cendres aura lieu le lendemain, 29 janvier 2023 à 19h30, en l'Église Saint-Dominique de Québec, située au 175 Grande Allée Ouest, Québec, Qc, G1R 2H1.La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence des Franciscains ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.Tél. 418 688-2411 ou 1 888 688-2411 Téléc. 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie : www.coopfuneraire2rives.com