VOYER, Gilles



Le 27 décembre 2022, est décédé M. Gilles Voyer, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse des 62 dernières années, Ghyslaine D'Astous, ses enfants Lynda (Luc), Sylvie (Louis) et Joël (Fanny), ses petits-enfants Simon (Adriana), Hugo (Josée), Etienne (Sandy), Marie (Alex), Arno et Emil, ses arrière-petits-enfants : Mathys, Felix, Zakary, Ernest, Éliott et Kalie, ses frères Jean Guy (feu Ghislaine) et Léopold (Carmen), sa soeur Yvette (Gilles), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille D'Astous, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le dimanche 22 janvier 2023 de 12h à 13h pour la famille immédiate, et de 13h à 17h pour les parents et amis. Une cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à 16h.Pour plus de détails, veuillez consulter son avis de décès le site internet Alfred Dallaire | Memoria.