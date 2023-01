LANDRY TREMBLAY, Léa



À Montréal, entourée des siens, le dimanche 8 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Léa Landry, épouse de feu Roch Tremblay. Elle était la fille de feu Conrad Landry et feu Rosilda Fontaine et a vécu avec feu Cécile Dumont.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Denise) et Carole, ses petits-enfants Philippe (Catherine), Alexis (Laurence) et Émilie; également sa soeur feu Chantal (Gamelin), ses frères feu Jephté (feu Marie-May), Viateur (feu Carmelle, Mariette) et feu Jean-Claude (Évelyne), cousins et cousines, neveux, nièces et amies.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice à l'arrière du complexe funérairele vendredi 20 janvier 2023 dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à la chapelle à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié.