BEAUVAIS, Adèle



À Saint-Jérôme, le 31 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Adèle Beauvais, épouse de feu Jean-Guy Bernier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain, Guylaine et Lynda (Marco) ainsi que ses 3 petits-enfants, Cassie, Juliette et Marguerite, ses soeurs, Armande, Ginette et Johanne, sa belle-soeur Madeleine, son beau-frère Marcel, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h au :Une liturgie sera célébrée ce même samedi 21 janvier à 16h au salon.