MÉNARD, Ginette



C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Ginette Ménard, âgée de 83 ans, survenu le 6 janvier 2023. Elle est partie rejoindre son fils bien-aimé Benoit Pépin (2014).Elle laisse dans le deuil son conjoint Gérard Brouillard, ses 2 filles Josée (Sylvain) et Julie (Marc), ses brus Jocelyne et Nathalie ainsi que ses 7 petits-enfants adorés: Mikaël, Alexis, Sarah-Eve, Philomène, Clément, Adèle et Rosalie.Elle laisse également dans le deuil ses 3 soeurs et son frère, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que ses grandes amies de longue date.La famille vous accueillera à l'église de Saint-Vincent-de-Paul (Laval) le samedi 21 janvier 2023 de 13h à 15h, suivi d’un service religieux en présence des cendres.