MARCOTTE, Marie-Ange



À Montréal, le dimanche 1er janvier 2023 est décédée, à l'âge de 85 ans, Marie-Ange Marcotte, épouse de René Trudel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Carole Briard), Marc (Helen Gurney-Smith) et Annie (Michel Kane), ses petits-enfants Carol-Ann, Jérémy, Isla et Dante, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle est partie rejoindre son petit-fils adoré Samuel.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 22 janvier 2023 de 10h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h au même endroit.Des dons en sa mémoire à la Fondation du Cancer du Sein seraient grandement appréciés par la famille.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Laurendeau pour leurs bons soins attentionnés.