JOLICOEUR, Raymonde



À Laval, le 8 décembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Raymonde Jolicoeur, épouse de feu Monsieur Robert Vaillancourt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Marc (Nathalie), Sylvain (Nancy) et Gaétan (Jocelyne), ses petits-enfants Éric (Véronique), Émery, Estelle, Alice, Laurence, Justine (Yannick), Béatrice, Gabrielle et Antoine, ses arrière-petits-enfants Émile et Élodie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 janvier 2023 de 10h00 à 11h00 à l'Église Ste-Dorothée. Les funérailles seront célébrées à 11h00.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Des Forges pour son soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en sa mémoire.