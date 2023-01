FITZGERALD, Louise Brisette



14 janvier 1931 - 19 décembre 2022Louise Brissette Fitzgerald est décédée paisiblement le 19 décembre 2022, à Ottawa. À ses côtés, au moment de son décès, se trouvait sa plus jeune fille Sian. Louise était l'une des 13 enfants, née de Lucette Beaudoin et Arthur Brissette, et élevée à Ste-Julienne, Québec.Elle était une mère aimante pour Paul, Michael (Joanne), Michele et Sian, et une grand-mère adorée (affectueusement appelée "Nana") de Tina, David, Kevin, Megan, Reed, Cole, Owain et Holly; et arrière-grand-mère de Hayden et Grady. Elle était douce et gentille, toujours prête à aider, et très généreuse de son temps. Elle a fait du bénévolat tout au long de notre vie, aidant les plus vulnérables, faisant preuve d'une véritable compassion. "Nana Louise" a lutté contre la maladie d'Alzheimer pendant les dernières années de sa vie, mais elle n'a jamais perdu son essence. Elle était brillante, et une lumière enfantine brillait à travers même pendant les moments les plus difficiles. Elle manquera à tous.Les détails d'une réception à la mémoire de Louise "Nana" Fitzgerald suivront.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Glebe pour soutenir le programme de soins aux personnes atteintes de démence " butterfly ".