BEAUGRAND-CHAMPAGNE

Raymond



À l'Hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 27 décembre 2022, est décédé M. Raymond Beaugrand-Champagne, né en 1926 du mariage de Juliette Terrault et d'Aristide Beaugrand-Champagne. Il était frère de Louis (1915-1991), de Jules (1918-2007), de Guy (1921-2013) et père adoptif de Guy Aubain (1953-1994).Fervent catholique, Raymond a fait carrière à la Société Radio-Canada, pour laquelle il a réalisé, dans le cadre de l'émission Rencontres, des centaines d'entrevues avec des personnalités des quatre coins du monde. Après sa retraite, Raymond a donné, en collaboration avec Radio Ville-Marie, 1137 émissions quotidiennes (en semaine), intitulées Rencontres spirituelles, répertoriées sur le site Web https://dieuparminous.ca.Raymond laisse dans le deuil ses nièces Paule, Claire, Denyse, Annie, Emanuelle, Geneviève et Valérie; ses neveux Pierre et Marc; son fidèle ami l'Abbé Jean-Pierre Couturier; et son solide webmestre, Gabriel Berberian.Le service funèbre aura lieu à 14 h, le samedi 21 janvier prochain, en la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. L'on peut honorer la mémoire de M. Beaugrand-Champagne par un don à l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac.(https://www.abbaye.ca/)