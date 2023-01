BOURGEOIS, Yvan



De Ste-Thérèse, le vendredi 6 janvier 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Yvan Bourgeois.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Martine) et Sébastien, ses petits-enfants Mathis et Edgar, sa soeur Lise, son frère Richard, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle lundi 23 janvier de 18h à 21h.