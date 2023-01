DESSUREAULT, André



À Longueuil, le 8 janvier 2023, à la veille de son 80e anniversaire, est décédé M. André Dessureault, époux de madame Byola Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sonia et Cléo, ses petits-fils Gabriel et Léon ainsi que plusieurs parents et amis.Il laisse derrière lui une empreinte impliquée auprès du Baladeur René, le Club de Chasse et Pêche Du-Oui-Gau et la ligue de golf du Parcours du Cerf.Il prend maintenant un bon Scotch avec son frère Claude aux côtés de son chat préféré, Crapule.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 janvier 2023 de 13h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe.La dernière contribution d'André sera la vôtre. Au lieu d'envoyer des fleurs, choisissez une fondation et faites un don en son nom.