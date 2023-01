FREIRE, Suzanne

(née Turgeon)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Suzanne Freire (née Turgeon), survenu paisiblement le matin du 29 décembre 2022 à l'âge de 89 ans.Suzanne laisse dans le deuil ses fils Robert, Brian et Stephen, ses petits-enfants, Ashley, Emily, Colby et Christopher, sa soeur Renée et sa belle-soeur Renée.Prédécédée par son frère Denis, son beau-frère Marcel et son époux durant 25 ans Ronald qu'elle a continué à aimer de tout son coeur, pendant les 37 années suivantes.Remerciement aux infirmières et préposés aux bénéficiaires de la Maison Valeo (Pierrefonds) et du CHSLD Vigi (DDO).Une célébration de sa vie aura lieu le vendredi 20 janvier de 13h30 à 16h30, suivie d'un service à 16h30 dans la chapelle et une réception à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QUÉBEC, H9S 3Y5Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques au :