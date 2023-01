MASSE, Lucie (née Delisle)



Le 9 janvier 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucie Delisle, épouse de feu M. Armand Masse. Outre son époux, elle est allée rejoindre sa fille Nicole.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucille, Jean (Johanne), Paul, Diane, Suzanne, Denise, Claude, Pierre (Jessy), Pierrette (Richard), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléance le mercredi 18 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le jeudi 19 janvier dès 10h :VAUDREUIL-DORION, QCwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le jeudi 19 janvier à 12h en l'église Très-Ste-Trinité de Vaudreuil-Dorion (145, av. St-Charles), suivies de l'inhumation au cimetière le Champ d'honneur national à Pointe-Claire (703, av. Donegani).