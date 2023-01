LEDUC, Clément



À Terrebonne, le 4 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Clément Leduc, époux de Mme Micheline Quesnel, résidant à Terrebonne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anne (Jason) et Martine (Guillaume), ses petits-enfants Juliette et Vincent, sa soeur Diane (Dennis), ses beaux-frères Jean-Claude (Monique), Yvon, feu André ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 janvier de 12h à 14h. Une cérémonie suivra à 14h à la chapelle du :317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELDinfo@jalarin.com 450 373-3636Inhumation au Cimetière de Valleyfield.Des dons à la Fondation des maladies du coeur du Québec, seraient appréciés.