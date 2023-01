MacPHEE, Suzanne



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Suzanne MacPhee, survenu le 31 décembre 2022, à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil sa conjointe Marguerite Moreau, ses enfants Paul, Richard, David (Tamar) et James, ses six petits-enfants Christian, Amelia, Colby, Noah, Alina et Alana, ses parents feu James et Lena, ainsi que ses frères et soeurs Thomas (feu Denise), Michel (Nancy), Norman (Johanne), Kathleen (Ken), Carole (Serge), Louise (Yves) et de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 21 janvier 2023 à partir de 12h à l'Église Saint-Hubert, 5310 chemin Chambly, Saint-Hubert Qc, suivi d'une messe célébrant sa vie à 13h. Un goûter aura lieu immédiatement après la cérémonie au Chevaliers de Colomb, 3055 Grande-Allée à Saint-Hubert.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à l'organisme dédié à la recherche contre le cancer de votre choix serait apprécié.