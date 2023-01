LOISELLE BOUTHILLETTE

Reine



Le vendredi 6 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Reine Loiselle, épouse de feu Gilles Bouthillette, autrefois de Mercier.Elle laisse dans le deuil ses enfants René et Michèle (Paul Vertefeuille), ses 5 petits-enfants Gilles-René (Enza Ferraro), Michel-Hugo (Stéphanie Champagne), Pascal (Caroline Gaudreau), Myriam (Jonathan Lessard) et Jasmine, ses arrière-petits-enfants Danyal, Christopher, Félix, Antoine, Arno, Victoria, Raphaëlle et Samuel, ainsi que des neveux, nièces et amis.Merci spécial au personnel du 4e étage du CHSLD Elisabeth-Lafrance pour leur dévouement et la qualité de leurs soins.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney, le samedi 18 mars 2023 dès 9h30. Suivront les funérailles à 11h.Des dons faits en sa mémoire à la Fondation des CHSLD Pierre de Saurel seraient appréciés.MERCIER450-699-1717 |