Attention au remède «miracle» pour maigrir

La popularité grandissante d’un médicament pour le diabète faisant perdre du poids, devenu viral sur les réseaux sociaux, inquiète des experts, qui mettent en garde contre cette solution « miracle ».

• À lire aussi: [VIDÉO] Voici l’Ozempic, un médicament qui coupe la faim

« Ce n’est pas une pilule miracle [...]. On prend une espèce de patch qui va fonctionner pour le temps qu’on le prend. Mais après, on revient aux anciennes habitudes de vie qu’on avait et on va reprendre le poids », prévient Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste chez ÉquiLibre, un organisme spécialisé dans l’image corporelle.

Le médicament Ozempic fait actuellement l’objet d’une campagne publicitaire. C’est sans compter les innombrables témoignages vantant ses mérites sur les réseaux sociaux. Les internautes d’ici et d’ailleurs y font la promotion de leur perte de poids et propagent les rumeurs voulant que l’Ozempic soit le nouveau médicament à la mode chez les vedettes ayant maigri, comme la famille Kardashian.

Pourtant, les effets secondaires peuvent être sévères, alors qu’on peut avoir des nausées, des diarrhées et des maux de tête.

Approuvé au Canada pour soigner le diabète de type 2, le médicament agit aussi comme coupe-faim. Il permet ainsi une perte de poids de 6 kg ou plus. Et des médecins acceptent de le prescrire à cet effet, même si ce n’est pas l’utilisation indiquée.

« C’est le jugement professionnel qui doit s’appliquer », indique Jean-Pierre Dion, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Demande trop forte

Il y a dans l’Ozempic le même ingrédient que dans le médicament Wegovy, qui est approuvé pour la perte de poids, mais qui n’est pas encore disponible au Canada.

« La demande est tellement forte aux États-Unis qu’il n’y a pas de stocks disponibles », affirme Pierre-Marc Gervais, de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

« Si on ne modifie pas nos habitudes de vie de façon durable, le poids va revenir », prévient-il.

« Notre inquiétude est que les patients diabétiques n’y aient plus accès », poursuit-il, faisant référence aux pénuries observées en Australie l’an dernier, notamment.

Surveillance nécessaire

« Ce n’est pas de la poudre de perlimpinpin, il y a une surveillance nécessaire au niveau de la nutrition et du soutien psychologique », lance le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, président du Conseil professionnel de Diabète Québec.

Il s’inquiète d’une « utilisation quasiment comme des drogues de rue, avec un marché noir qui se développe sous nos yeux ».

Mais la ruée vers les médicaments faisant maigrir est loin de s’estomper.

Ce qui indique qu’un compétiteur s’apprête à lancer un médicament, promettant une perte de poids encore plus grande.

La Régie de l’assurance maladie du Québec rembourse l’Ozempic uniquement pour les personnes diabétiques. Depuis son arrivée en 2019, déjà plus de 35 000 Québécois le prennent contre le diabète.

Certaines assurances privées couvrent les coûts pour la perte de poids.

– Avec Héloïse Archambault

C’EST QUOI L’OZEMPIC ?

■ Médicament approuvé contre le diabète de type 2

■ Une injection, une fois par semaine

■ Son effet coupe-faim permet aussi une perte de poids

■ Plusieurs effets secondaires possibles comme des nausées, des diarrhées et des maux de tête

Des livres en moins, mais pas sans souffrir

Des Québécois qui se sont tournés vers l’Ozempic pour perdre du poids voient des résultats, mais soulignent que les effets secondaires sont parfois intenses.

« Beaucoup ne sont pas très plaisants, je ne sais pas si tout le monde serait capable d’endurer ça », souligne Mélanie De Lafontaine, qui a entendu parler de ce médicament sur les réseaux sociaux.

En six mois, elle a perdu environ 26 lb avec l’Ozempic. Sa médecin a accepté de le lui prescrire après ses échecs pour perdre du poids, malgré des entraînements intensifs, jusqu’à cinq jours par semaine.

L’Ozempic s’injecte une fois par semaine et Mme De Lafontaine dit que ses nausées peuvent perdurer deux jours après l’injection.

Pour l’instant, elle ignore combien de temps elle continuera à prendre le médicament, qui lui coûte 87 $ par mois, remboursé en partie par ses assurances privées.

Un groupe Facebook dédié aux Québécois qui l’utilisent pour le poids compte déjà près de 1000 membres, témoignant de la popularité de l’Ozempic.

Plus de 50 livres

Pour sa part, Annick Gauthier a arrêté l’Ozempic l’an dernier après avoir perdu un peu plus de 50 lb en un an, soit le double de son objectif.

« Ça coupe les envies de grignoter. J’avais faim, mais après deux bouchées, je me sentais pleine », explique-t-elle.

Mais aussitôt le médicament arrêté, les envies sont revenues. « C’est un plaster sur le bobo », reconnaît la femme de 52 ans.

Elle indique avoir pris l’Ozempic avec le suivi de son médecin et des prises de sang régulières. Cinq ans après une chirurgie bariatrique, elle voyait son poids augmenter de nouveau et cherchait une façon de le contrôler.

Elle avait auparavant essayé le Saxenda, qui est aussi un médicament pour la perte de poids. Ce dernier doit cependant être injecté tous les jours.

Les effets secondaires étaient trop durs, dit Mme Gauthier. Néanmoins, avec l’Ozempic, elle avait quand même des diarrhées après l’injection.