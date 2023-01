BÉLANGER-LANGLOIS Carmen



À Saint-Eustache, le 10 janvier 2023, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Carmen Bélanger, épouse de feu Jean-Guy Langlois et mère de feu Daniel (Denise).Elle laisse dans le deuil ses fils : Luc (Sylvie) et Jocelyn (Joëlle), ses petits-enfants : David (Mélanie), Kim (Olivier), Francis (Lydia) et Evelyn (Éric), ses arrière-petits-enfants : Anthony, Liam, Louik, Jacob, Anabel, Dexter, Félix, Maxim, Juliette et Thomas, sa belle-soeur Noëlla, ses neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 janvier à 11h en l'église de Saint-Eustache. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.Elle fut confiée au complexe funéraireSAINT-EUSTACHE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache.