DULUDE, Marcel



De Boucherville, le 9 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Marcel Dulude.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Francine Allard, ses enfants Christine, Sylvie, Dominique, Éric et Éric Dagenais, ses soeurs, Marie-Ange, Yvonne, Claire, Lise et Diane, sa belle-mère Camella Bellemare, ses beaux-frères Christian et Patrice, sa belle-soeur Dominique et leurs conjoint(e)s ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 janvier de 11h à 14h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe.