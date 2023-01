GUINOIS, Sr Gisèle m.i.c.

(François-de-la-Providence)



Au Pavillon Délia Tétreault des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, à Laval, est décédée le 16 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, Soeur Gisèle Guinois, m.i.c. (François-de-la-Providence), fille de feu Eugène Guinois et de feu Germaine Paquette.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil ses frères : Eugène (feu Denise Lazure), Gilles (Cécile McGrail), Roger (Carmen Chagnon), ses soeurs Pierrette (feu Gérald Trudeau), Thérèse (feu Gilles Ouimet), Lucille (Jean-Marie Henderson), Réjeanne (Armand Deschamps), Paulette (Jean DeCarufel), Francine (Claude Jodoin), et sa belle-soeur Denise Guinois (feu Maurice), ainsi que des neveux et nièces, et amis.Elle a été précédée par ses soeurs Rolande et Denise (feu Fernand Perras), ses frères Maurice (Denise Lazure) et René (Monique Demers).Les funérailles privées seront célébrées, en présence des cendres, le samedi 21 janvier 2023 à 14h00, en la chapelle des :100 PLACE JUGE-DESNOYERSPONT-VIAU, LAVAL, QC(avec les membres de la famille, uniquement).En mémoire de Sr Gisèle, missionnaire au Pérou pendant de nombreuses années, des dons pour nos missions seraient appréciés. Les faire parvenir à la Maison Généralice M.I.C., 121 Avenue Maplewood, QC, H2M 2M2.