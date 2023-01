Bisounage dans l’avion

Seulement une heure et demie de retard, nous nous sommes estimés chanceux, mais c’était Air Canada. Destination San José, Costa Rica, pour la chaleur, le soleil, les gougounes et la bédaine à l’air. Pas eu de vacances depuis deux ans de pandémie, on avait même l’impression qu’on n’y avait pas droit tellement les masques, les vaccins, les interdictions, les bannissements et les peurs nous ont confinés, frustrés.

Dorval et même le nom de Pierre-Elliott donnaient un sentiment de liberté, d’abandon. Fallait-tu en avoir besoin ? En vol, je voulais dormir ou lire Pierre Gervais, que j’apportais pour Mitch qui vit là-bas maintenant. Ou je tombais de fatigue ou je bisounais avec le logiciel dans le dossier du fauteuil en avant. Celui qui nous révèle tous les détails de l’envolée et, si le doigt vous en dit, où vous pouvez fouiller tous les recoins de la planète. Un beau rappel géographique. Je n’avais pas réalisé que Moscou était si proche de Kiev. Que Stockholm était tant au nord. Que le village de Saint-Sévère dans Maskinongé est si petit qu’il y a peut-être plus de vaches que d’habitants.

C’ÉTAIT CHAUD

Nous sommes arrivés à l’aéroport peu avant minuit et c’est là que j’ai sorti mon habituel et ingénieux mélange de français, d’anglais et d’espagnol. Ça marche toujours. Les Ticos (Costa-Ricains) sont tellement gentils, avenants et si serviables pour un petit 10 ou 20 $ US.

Mine de rien, il nous restait un beau grand trois heures de route nationale dans les montagnes. Et nous sommes arrivés chez Sylvie et Mitch, dans cette maison splendide sans porte ni fenêtres et, pourtant, quand tu y entres, tu n’es plus capable d’en sortir à moins de t’esquiver vers la piscine. Je m’excuse pour les gouttes sur ce texte.

T’AUSSI ET MÊME PLUS