DUBUC LAROCHE, Jeannette



De St-Rémi, le lundi 26 décembre 2022 à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannette Dubuc, épouse de feu monsieur Roméo Laroche.Elle laisse dans le deuil ses enfants Joane, Raymond (Renée Tourigny), ses petits-enfants : Steve (Véronique), Christine (Mathieu), Jean-Gabriel (Catherine), ses arrière-petits-enfants Mathieu (Gabrielle), Olivier (Sarah), Victoria et Arthur, sa soeur Jacqueline (Gilles), ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église de St-Rémi, le samedi 21 janvier 2023 dès 14h et suivront les funérailles à 15h.Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Pierre-Rémi-Narbonne pour leur dévouement et les bons soins prodigués.