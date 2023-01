DUMONT, Claudette

née Frappier



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Claudette Frappier au CHSLD de Huntingdon, le 5 janvier 2023 à l'âge de 84 ans.Épouse de feu André Dumont, elle laisse dans le deuil ses enfants Maryse (Jack), Nathalie et Eric (Karine), ses petits-enfants Clyde et Bianka, ses beaux-petits-enfants Olivier Lessard-Deschamps et Charlotte Deschamps, son frère Bernard Frappier, des beaux-frères et des belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.Les membres de la famille recevront les condoléances le samedi 21 janvier 2023 à partir de 10h à l'église Saint-Malachie, rue Roy à Ormstown, suivi du service funéraire à 11h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD pour leur gentillesse et leur professionnalisme pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.Les arrangements funéraires sont confiés à la70, RUE LAMBTONORMSTOWN, QC J0S 1K0Tél. 450.829.2214 | mcgerrigle.com