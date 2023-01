Cette année, on rénove!

C’est décidé, cette année, vous allez enfin attaquer la rénovation de la salle de bain qui en a vraiment besoin. Voici une marche à suivre, étape par étape, pour bien planifier votre projet.

DÉFINIR SES PRIORITÉS : On détermine les améliorations que l’on souhaite apporter dans sa maison, en ciblant les irritants, les éléments existants qu’on apprécie et que l’on souhaite conserver et les contraintes structurelles. On liste ensuite nos souhaits, et on fixe nos priorités.

ÉTABLIR UN BUDGET : On évalue le montant qu’on est prêt à investir dans nos rénovations et on planifie le financement avec son institution financière. À cette étape, on fait quelques visites dans les boutiques spécialisées afin de connaître les prix des éléments qui nous font envie.

DESSINER LES PLANS : Si on se charge soi-même du projet, c’est le temps de réaliser un plan à l’échelle.

TROUVER SES PROFESSIONNELS : Dans le contexte de pénurie actuel, il vaut mieux réserver tôt l’entrepreneur, le designer ou l’architecte. Pour les trouver, on fait appel à son entourage ou aux commerces de proximité. On fait réaliser au moins trois soumissions budgétaires très détaillées avant de confier les rênes du projet à un entrepreneur et on vérifie ses références. On établit avec lui un échéancier des travaux.

OBTENIR LES AUTORISATIONS : On demande les permis requis auprès de sa municipalité. On avertit aussi son assureur.

FAIRE LES ACHATS : On effectue tout le magasinage afin d’éviter les délais de livraison au moment des travaux.

Conseil déco

Un projet réussi suppose que l’on ait passé autant de temps à le préparer qu’à le réaliser. Plus on est prêt, plus on limite les désagréments.

Photo fournie par Grohe Ceramics

▸ Un plancher de bois, ou de céramique qui imite le bois, apporte un fini chaleureux.

▸ Lorsque l’espace le permet, deux lavabos s’avèrent pratiques, surtout si toute la famille partage la salle de bain.

▸ C’est tendance : les revêtements décoratifs muraux qui donnent l’impression d’une grande dalle de pierre.

▸ Un petit pouf ajoute une touche décorative, particulièrement ce modèle au fini tricoté.

Section shopping

Je cherche un robinet de salle de bain !

Photo fournie par Rona

Robinet de salle de bain Allen + Roth Veda à une poignée, 119 $, chez Rona.

► rona.ca

Photo fournie par Home Depot

Robinet de salle de bain monotrou Norfolk avec douchette en chrome, 281 $, chez Home Depot.

► homedepot.ca

Photo fournie par American Standard

Robinet monotrou Estate à poignée à levier, 478 $.

► americanstandard.ca

Photo fournie par Canadian Tire

Robinet de lavabo Danze Crete, 160 $, chez Canadian Tire.

► canadiantire.ca

Photo fournie par IKEA

Mélangeur lavabo avec bonde Runskär couleur laiton, 99 $, chez Ikea.

► ikea.com

Photo fournie par Delta

Robinet mitigeur bronze champagne collection Saylor, 391,75 $, chez Delta.

► fr.deltafaucet.ca

Photo fournie par Home Depot

Robinet de salle de bain monotrou Vigo, 329 $, chez Home Depot.

► homedepot.ca

Un bon investissement ?

On ne récupère jamais 100 % de l’argent investi lors d’une rénovation, c’est particulièrement vrai dans le contexte immobilier actuel.