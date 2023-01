Chine : La grogne contre le gouvernement pourrait grimper avec la mauvaise gestion de la crise

L’annonce des 60 000 décès liés à la COVID par les autorités chinoises pourrait bien faire monter la tension au pays de Xi Jinping qui n’avait visiblement préparé aucun plan pour limiter la transmission du virus dans la population qui décime le pays.

« La Chine fait face à un problème interne, parce qu’elle avait tellement vanté la supériorité de sa gestion de la COVID, et là, l’impression de la population chinoise, c’est que le gouvernement fait un travail incroyable quand il s’agit de contrôler, mais quand il s’agit de gérer, c’est autre chose », estime l’ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy St-Jacques.

Pour la première fois depuis le début de la levée des mesures sanitaires ultra-restrictives de la politique « zéro-COVID » début décembre, le gouvernement chinois a dévoilé son premier bilan, hier.

« Entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, un total de 59 938 [décès] ont été recensés » dans les établissements médicaux du pays, a indiqué devant la presse, hier, une responsable des autorités sanitaires, Jiao Yahui.

Propagande

Toutefois, il ne faut pas trop croire les chiffres communiqués par le gouvernement de Xi Jinping, prévient M. St-Jacques.

« Ça fait partie d’une opération de propagande, puisque c’est clair qu’il y a beaucoup plus de morts que ça, estime-t-il. D’après tous les rapports confirment, par exemple, la surcharge de travail auxquels les crématoriums font face, mais aussi toutes les connaissances que l’on a acquises depuis trois ans sur le virus et les taux d’infections, taux de mortalités, et taux de vaccination. »

Pour lui, il est toutefois clair que la Chine fait un effort pour tenter d’être plus transparente, comme lui a d’ailleurs demandé l’Organisation mondiale de la santé la semaine dernière. Mais, il ne faut pas oublier que l’Empire du Milieu reste encore « très chatouilleux » quand il est question de sa gestion et de l’origine de la pandémie, insiste M. St-Jacques.

« Ça fait longtemps qu’elle cache de l’information parce qu’elle craint qu’elle ait à fournir des explications sur l’origine du problème et ça revient sur toute une question de sauver la face. On est loin de la vérité et éventuellement on va avoir une meilleure idée de la surmortalité parce que ces chiffres vont sortir », estime-t-il.

Même son de cloche du côté de Loïc Tassé, spécialiste de la Chine et chroniqueur au Journal, qui souligne que du point de vue des statistiques, les chiffres du gouvernement ne collent pas.

« Étant donné l’inégalité du système de santé chinois, on peut s’attendre à ce qu’il y ait davantage de morts dans les hôpitaux très peu avancés dans les campagnes et certaines villes. Le chiffre qu’ils donnent est probablement faux, car il semble en plus que la moitié de la population a attrapé la COVID-19 », soutient-il.

Colère et mécontentement

Depuis la levée des mesures sanitaires, dû à des manifestations et problèmes économiques au pays, le virus s’est répandu comme une traînée de poudre dans la population. La semaine dernière, plusieurs Québécois avaient rapporté au Journal avoir attrapé la maladie en seulement quelques jours. De nombreux médias avaient également rapporté que les hôpitaux étaient submergés de patients aux prises avec la maladie.

Et ce sont particulièrement les personnes âgées de la population, ayant une santé plus fragile, qui se retrouvent à être les premières victimes de la contamination. Selon les données du gouvernement, l’âge moyen des victimes du bilan sorti samedi se situe à 80 ans.

« Il va y avoir beaucoup de grands-parents qui vont décéder et ça, ça va être un énorme fardeau pour la population et les parents, puisqu’en Chine, ce sont souvent les grands-parents qui s’occupent des petits-enfants pendant que les parents travaillent », explique l’ex-représentant du Canada.

Par ailleurs, la fin très nette des mesures sanitaires sans un plan de transition fait que la population s’aperçoit que le gouvernement chinois avait trois ans pour préparer un plan et qu’il n’a rien fait, ajoute Guy St-Jacques. Selon lui, cela pourrait contribuer à faire monter la grogne au pays.

Pour Loïc Tassé, c’est d’ailleurs pour éviter de faire monter le mécontentement que le gouvernement ne divulgue pas le vrai nombre de décès.

« Il y a un mécontentement de la population quant à la gestion de la COVID-19 et ce mécontentement s’est étendu à d’autres domaines : il touche la gestion de Xi Jinping et la gestion du Parti communiste chinois. Donc c’est une des raisons pour lesquels on sous-estime le nombre de mort, car on ne veut probablement pas effrayer la population, mais on ne veut pas non plus augmenter son mécontentement, parce que les gens seraient très prompts à blâmer le gouvernement », affirme-t-il, en rappelant que d’autres sujets tels que le chômage chez les jeunes et la crise de l’immobilier font grimper le mécontentement au pays.

Vers de contestations ?

Malgré tout, il reste très difficile de prévoir si cette colère pourrait provoquer des manifestations comme on a pu le voir à la fin du mois de novembre avec le ras-le-bol des mesures sanitaires.

« Le mécontentement populaire est très grand, il va augmenter et les gens vont s’en parler pendant le Nouvel An chinois, c’est certain. Et le Parti communiste chinois va fort probablement prendre des mesures pour répondre à ce mécontentement », pense M. Tassé, qui ne voit pour le moment aucun mouvement de contestation se préparer.