LUSSIER, Micheline



À la Cité de la Santé de Laval, le 16 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Micheline Lussier, épouse de Henri Bradet et mère de feu Mylène. Elle était la fille de feu Georges Lussier et de feu Blanche Jetté.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie, son gendre Louis Godbout, son petit-fils Maximilien, sa soeur Georgette (Claude), ses frères Serge (Nicole), Alain (Louise), feu André (Denyse) et feu Gilles (Lorraine).Elle laisse également dans le deuil la soeur et les frères de son conjoint, ainsi que leurs conjoints(es), ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 20 janvier 2023 de 17h à 21h ainsi que le samedi 21 janvier de 11h à 16h. Une cérémonie d'hommage suivra.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval ou à la Fondation de l'Université de Sherbrooke pour la chaire André-Lussier en rhumatologie.