Des acériculteurs «pris en otage» par la papetière Domtar

Six mois après que Domtar fut passée sous le contrôle d’une famille milliardaire d’Indonésie, des producteurs de sirop d’érable se sentent « pris en otage » par la papetière qui tarde à les laisser entailler des arbres à temps pour les sucres.

« Ça fait deux ans que ça piétine. Domtar retarde. On a l’impression qu’ils se servent de nos producteurs comme monnaie d’échange. Ils se sentent pris en otage », va jusqu’à dire Jonathan Blais, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) de l’Estrie.

Ces dernières années, des acériculteurs se sont fait offrir sur un plateau d’argent d’entailler des érables à sucre de Domtar dans le cadre d’ententes.

Alors que l’inflation explose, cette nouvelle source de revenus était vue comme un baume pour les aider à souffler en cette période difficile.

Malgré ces promesses, des dizaines d’acériculteurs ne peuvent toujours pas entailler ces arbres parce que Domtar les ferait languir, selon le syndicat.

« Ils ont signé des lettres d’intention en bonne et due forme, mais les portes sont encore cadenassées. Ça tient le monde sur le stress », dénonce M. Blais.

Depuis deux ans, Domtar appartient à Paper Excellence de Colombie-Britannique, qui est contrôlée par la riche famille asiatique Widjaja.

Aujourd’hui, Paper Excellence est le plus gros producteur de pâte de bois au pays, selon Greenpeace, qui l’a écorché dans un rapport en octobre dernier.

Plus de 150 000 $ en jeu

Or, ces derniers jours, des acériculteurs à qui Le Journal a pu parler ont dit craindre d’avoir perdu temps et argent. Ils ont néanmoins refusé de partir en guerre contre Domtar, en préférant maintenir un bon dialogue avec elle.

« J’ai investi un bon 150 000 $ d’équipements. J’aimerais ça ne pas perdre mon investissement parce que ça a toujours bien été avec Domtar », a confié Louis-Philippe Pépin, propriétaire de l’Érablière de la Montagne FB Inc., en Estrie.

Comme d’autres, le producteur s’est procuré tubulures, station de pompage, ingénieur forestier pour préparer le terrain, mais tout est au point mort.

« On a tout le temps eu une bonne entente avec Domtar, mais cette fois on attend encore nos 3000 entailles promises avec des revenus de 35 000 $ par année. On aimerait ça que ça débloque », a partagé David Dostie, propriétaire de l’Érablière Saint-Robert, qui avait témoigné à La Terre de chez nous.

« On est peut-être des dizaines à attendre, qui sont dans la même situation. On veut travailler en collaboration avec eux », a résumé Dave Roy, propriétaire de l’Érablière Dave et Cindy, à Saint-Martin.

Domtar se défend

Questionnée par Le Journal, Domtar a affirmé être en discussion avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

« Ces discussions sont constructives et les acériculteurs concernés en ont été informés avant Noël. Une rencontre est déjà planifiée [vendredi, hier]. Une autre rencontre est aussi prévue le 19 janvier », a indiqué par courriel Éric Lapointe, surintendant des terrains privés et des opérations forestières de Domtar.

« Plus de 140 000 entailles se retrouvent déjà sur les terrains de Domtar et nous espérons trouver des solutions avec les PPAQ afin de poursuivre avec confiance le développement acéricole sur les propriétés privées de Domtar », a-t-il conclu.