COUDRY, Claude



Le samedi 24 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Claude Coudry, de Boucherville, époux de feu de Mme Noëlla Pilon.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Renée) et Francois; ses trois petits-enfants Tiffany, Gabriel et Aryane; son arrière-petite-fille Koraly; sa soeur Fleurette Coudry, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces et de nombreux ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères et ses soeurs décédés.À sa douce mémoire, une cérémonie privée aura lieu pour le dépôt de ses cendres ce printemps 2023.Vous pouvez laisser vos témoignages de sympathie à l'adresse suivante :