MONGRAIN, Raymond

De Prévost, né à Dupuy comté d'Abitibi Ouest, le 10 janvier 2023, est décédé à l'Hôpital général juif de Montréal, M. Raymond Mongrain, à l'âge de 81 ans, époux de Gisèle Lachapelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Karl (Krystel), Syntia (Mario), ses petits-enfants Kristopher et Angelina, son frère et ses soeurs, Jeanne Mance, Gisèle, Clément, la famille, la tribu Mongrain ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Laval, Qc, H7J 1G5les jeudi et vendredi 19 et 20 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu le samedi 21 janvier à 14h, à l'église Sainte-Thérèse d'Avila, 10 rue de l'Église, Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal.