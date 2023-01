BERNIER, Lise



Le 6 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Lise Bernier, épouse de feu Jean-Paul Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Chantal), Richard (Huguette), Daniel (Francine), Chantal et Benoit (Michelle), ses petits-enfants Luc, Véronique, Annie, Marc-André, Martin, Stéphanie, Nicolas, Jessica, Francis et Claudia, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 28 janvier 2023 dès 9h. Une cérémonie suivra à 12h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Victor-Gadbois.