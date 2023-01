BUTLER, Caroline (née Favreau)



Caroline Butler (née Favreau), domiciliée à Enfield, Connecticut, ayant aussi résidé longtemps à Montréal, Québec, épouse aimante de Robert T. " Bob " Butler depuis 26 ans et maman dévouée de Samuel et Tiffany, est décédée subitement le dimanche 1er janvier 2023 à l'âge de 52 ans. Caroline est née à Montréal le 10 novembre 1970. Elle était la plus jeune des deux filles de feu Pierre Favreau et de feu Mariette Castonguay.Caroline a grandi à Montréal dans le quartier Ahuntsic. Elle a fréquenté plusieurs écoles de la région, dont l'école primaire Saint-Simon-Apôtre et l'école secondaire Sophie-Barat, puis elle a reçu son diplôme de l'école secondaire Lucien-Pagé en 1988. Caroline a continué ses études au Collège Maisonneuve, où elle a complété des cours en administration et en marketing avant de poursuivre ses études au Collège Rosemont, où elle a obtenu son diplôme en thanatologie.En 1994, Caroline et Bob se sont rencontrés et ont commencé à se fréquenter. En 1996, le jour de la Saint-Valentin, c'est sur les ondes de CKOI FM que Bob lui a demandé sa main. En août 1996, ils se sont mariés et ont commencé leur vie ensemble, s'établissant à Enfield au Connecticut.En plus d'être bienveillante et chaleureuse, Caroline avait un très grand coeur. Elle a passé sa vie à aider les autres. Elle donnait souvent de son temps à Masonicare (une entreprise offrant des soins et services aux aînés), où elle faisait du bénévolat auprès des bénéficiaires, soit en les conduisant à leurs rendez-vous médicaux, soit en les aidant avec leurs activités de la vie quotidienne. Caroline adorait les animaux et se rendait, tous les mercredis matins, de Enfield à East Hartford pour faire du bénévolat à Protectors of Animals (un refuge et centre d'adoption pour animaux) ainsi qu'à d'autres refuges locaux. Elle était membre de Healthtrax, un centre de mise en forme où elle s'entraînait régulièrement et participait à des cours avec de bons amis qu'elle avait rencontrés à Glastonbury, Enfield et East Longmeadow. Fière de ses racines québécoises, elle a passé des années à parcourir le Québec avec son mari et ses enfants afin de leur faire découvrir la culture et la musique québécoises ainsi que la langue française. Caroline tenait et a réussi à élever ses enfants en français et a maintenu des liens étroits avec sa famille et ses amis dans la région de Montréal. Elle est devenue une citoyenne américaine naturalisée le 7 mars 2012, et ce fut pour elle un autre moment de grande fierté dans sa vie. Exploratrice et aventurière, Caroline aimait le plein air et les voyages, et son premier voyage avec Bob, peu de temps après qu'ils se soient rencontrés, fut un voyage mémorable en Amazonie. Elle était toujours partante pour faire un voyage, que ce soit en véhicule récréatif ou un voyage de pêche, pour faire du tout-terrain, de la motoneige, du ski ou de la randonnée. Elle a même gravi le mont Langley, qui fait partie de la Sierra Nevada. Caroline avait un merveilleux esprit artistique et spirituel. Elle croyait en la guérison spirituelle et la médecine énergétique et s'en servait pour aider sa famille et les gens de son entourage, qu'elle encourageait à adopter les mêmes pratiques qu'elle. Caroline a voyagé très loin dans sa quête d'épanouissement spirituel. Elle a suivi une formation et pratiqué le chamanisme avec le Dr Alberto Villoldo et son épouse Marcela Lobos de la Four Winds Society au Chili. Ceci fut un véritable point culminant dans sa vie. Une élève perpétuelle, Caroline a obtenu des certifications en Angel Card Reading (lecture de cartes d'anges) ainsi qu'en massage des tissus profonds. Elle est aussi devenue Maître et formatrice de Reiki certifiée. Caroline adorait prendre des photos et utilisait sa créativité et sa perception pour capter des images remarquables qu'elle partageait avec sa famille et ses amis. L'art et la musique faisaient partie de ses activités quotidiennes. Elle jouait de la guitare et de l'accordéon, elle composait des chansons, elle peignait et créait de magnifiques oeuvres d'art.Par-dessus tout, Caroline croyait en l'amour. Elle aimait faire de sa maison un " chez nous ". Elle aimait énormément ses enfants, qui illuminaient sa vie. Elle avait la conviction que l'amour pouvait vaincre et venir à bout de tout, et elle vivait en répandant son amour sur son mari, ses enfants, sa famille étendue et les très nombreux amis qu'elle a rencontrés sur son chemin. Même si son passage sur cette terre a été écourté, son sourire, son rire et sa personnalité resteront gravés à jamais dans le coeur et la mémoire de sa famille, de ses amis et de toutes les personnes qu'elle a touchées au cours de sa vie.En plus de Bob, son époux, Caroline laisse dans le deuil ses deux enfants bien-aimés, Samuel Butler et Tiffany Butler d'Enfield, Connecticut; sa soeur Nathalie Favreau et son époux Luc Albert ainsi que leurs enfants Amélie, Audrey et Alexandre de Mirabel, Québec; son beau-père, William Butler et sa belle-mère Penny Butler de Farmington; ses quatre beaux-frères : John Butler et son épouse Lori de West Hartford et ses enfants Dylan et Wyatt; William Butler Jr et son épouse Jodi de South Burlington, Vermont et leurs enfants Sierra et Jules; Tom Butler et son épouse Barbie de West Hartford et leurs enfants Ava, Harrison et Lena; et Tim Butler et son épouse Karly d'East Granby et leurs enfants Henry et Lilly. Elle laisse également dans le deuil la parenté plus étendue et de très nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 janvier 2023 à compter de 13h30 au3955, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSEVILLE SAINT-LAURENT (QC), H4N 2N6Une célébration de vie aura lieu à 16h30 à la chapelle d'Urgel Bourgie à la même adresse.Vos messages de condoléances à la famille peuvent être envoyés à :Si vous désirez manifester votre sympathie par un don à la mémoire de Caroline,visitez le site de SPCA Montréal au www.spca.com/donnez