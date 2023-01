COURTEMANCHE, Pierre R.



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Bellevue le 8 janvier 2023, est décédé à l'âge de 84 ans, Pierre R. Courtemanche, M. Sc. compt., M. Sc. com., c.a., fils de feu Ernest Courtemanche et de feu Lucienne Lamarche.Il laisse dans le deuil son épouse Josée Dandurand, son fils Pierre-Antoine (Jessie Neiman), sa petite-fille adorée Ella-Rose et sa maman Danika Guénette ainsi que sa soeur Francine, ses confrères de l'Université Laval et ses anciens collègues de la fonction publique québécoise.Une messe de funérailles aura lieu à l'église-Sainte-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot à 14h, le vendredi 20 janvier 2023.Sincères remerciements aux infirmières du C.L.S.C. Lac Saint-Louis ainsi qu'à madame Karine Crottier, infirmière en soins pulmonaires à domicile de l'Hôpital Maisonneuve Rosemont.