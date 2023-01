MOQUIN, Alain



À Rosemère, le 7 janvier 2023, est décédé M. Alain Moquin.Il laisse dans le deuil ses soeurs Andrée (Gaétan) et Camille (feu Pat), son épouse Denise ainsi que ses enfants Annie (Paul), Mireille (Serge), Michel et Sylvain, ses petits-enfants, parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie funéraire n'aura lieu. Cependant, la famille fera une fête pour célébrer sa vie ce samedi 14 janvier 2023 à compter de 18h au restaurant Le Four à St-Eustache.