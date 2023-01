DESMARAIS (née LAURIN)

Paulette



À Saint-Jérôme, le 29 décembre, à l'âge de 93 ans, est décédée Paulette Laurin, épouse de feu Charles-Émile Desmarais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Michel Richard), Luce (Denis Miron) et Claude (Danielle Daoust), ses petits-enfants Jonathan, Xavier-Pierre (Marie-Ève), Simon-Pierre (Maggie), Marc-Olivier (Joannie), Vincent (Andréanne), Caroline (Sébastien), Mathieu (Sonia) et Jean-Charles (Audrey), ses arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.Les rituels funéraires seront célébrés en toute intimité à une date ultérieure.Des dons à la Fondation en Vue de l'Institut Nazareth et Louis-Braille seraient appréciés.T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467