PAQUETTE, Arthur

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès d'Arthur Paquette, qui s'est éteint au Centre hospitalier de l'Université Montréal, à l'âge de 88 ans, le 4 décembre dernier.Il laisse dans le deuil son fils Serge, sa conjointe Linda et leur fils Étienne (Émilie); feu son fils Guy (né le 13 juin 1959 et décédé le 13 juillet 2010 à l'âge de 51 ans), sa fille Marie-Ève (Jonathan et leurs enfants Renaud et Anaïs), sa fille Catherine (Alexandre et leur fille Raphaëlle) et également la mère des deux filles, Suzie Lamoureux. Agnès Gobeil, son épouse pendant plus de 40 ans, est décédée le 9 mars 2001.Sont également touchés par ce départ son frère Marcel François, sa soeur Rolande (Jean-Louis) et son frère Jean-Yves (Claudette). Également de nombreux parents et amis. Il ira rejoindre son père Arthur (senior) et sa mère Marie-Jeanne, ainsi que ses soeurs Irma, Yvette et Fernande, ses frères, Gabriel, Jean-Marc, et Germain, maintenant tous disparus.La famille recevra les condoléances dimanche le 12 février de 10h00 à 12h00 au complexe funéraire :Un hommage lui sera rendu à 12h00, lors d'une cérémonie à la chapelle. Pour ceux qui seraient dans l'impossibilité de se joindre à nous, il sera possible de participer à l'événement par vidéo conférence.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait que des dons soient offerts à la Fondation Institut de Gériatrie de Montréal et/ou à la Fondation du CHUM.