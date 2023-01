Nouveau roman de Raphaëlle Giordano: faire des choix et rallumer la flamme

Autrice du roman phénomène Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, vendu à plus de 2 millions d’exemplaires en France et traduit dans plus de 30 pays, Raphaëlle Giordano propose un nouveau roman réjouissant et plein de gros bon sens, Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie. Le parcours de son héroïne, Joy, dont la petite flamme s’éteint peu à peu, fera écho aux sentiments vécus par beaucoup de gens en ces temps étranges.

Joy a 34 ans. Elle a 20 ans dans son corps et 100 ans dans sa tête. Elle a le sentiment que la prise de la joie s’est débranchée dans sa vie, mais n’arrive pas à dire ce qui s’est passé, ni quand.

Employée dans une agence de marketing qui connecte des talents VIP avec de grandes marques, Joy se met beaucoup de pression. Dans ce monde d’image et de luxe, mieux vaut avoir toujours les meilleures idées.

Mais où sont passés sa joie de vivre, son enthousiasme, son éclat légendaire? Elle, que son père surnommait, enfant, son «p’tit pop-corn» tant elle était joyeuse, se retrouve au bord de l’implosion. Son anxiété est telle qu’elle va jusqu’à développer un toc digital et une dépendance aux applis pour lui donner l’illusion qu’elle garde le contrôle sur quelque chose.

De la pression...

À quelques jours de Noël, son patron lui confie la mission d’organiser l’événement des 10 ans de l’agence. Un petit peu de pression en plus, juste avant les Fêtes, c’est toujours bienvenu, n’est-ce pas? Un jeune entrepreneur plein d’optimisme, Benjamin, survient dans sa vie de la plus drôle des façons. Va-t-il l’aider à lâcher du lousse et retrouver son éclat?

Raphaëlle Giordano a ciblé des thématiques pertinentes qui sont vraiment d’actualité dans son roman.

«L’idée m’est venue pendant le confinement, alors que je trouvais qu’on était encore plus plombés. Il y avait beaucoup d’injonctions. Après, j’ai réfléchi à nos vies d’une manière un peu plus générale. C’est fou la pression qu’on a, la charge mentale, la pression qu’on se met et que les autres nous mettent», dit-elle.

«J’avais envie de dire : comment on fait pour faire sauter le couvercle et retrouver cette spontanéité, cette joie profonde, et rester bien connecté.»

Courir sans arrêt

Raphaëlle ajoute qu’elle croise souvent des gens qui ressemblent à des prestos ambulants, et d’autres, en revanche, qui arrivent à sortir du tourbillon.

«Les gens que je vois me donnent l’impression d’être sans arrêt sur un tapis roulant ! Comme les machines à la gym : tu mets la machine à “ON” et ensuite tu ne peux plus t’arrêter sinon tu te casses la figure!»

Elle note que beaucoup de défis s’accumulent dans une journée, spécialement dans la vie des femmes, qui mettent sans arrêt les bouchées doubles.

«Je trouvais que la problématique, davantage féminine que masculine, c’est qu’on a souvent du mal à dire non. Ce qui fait qu’on n’a pas toujours l’habitude de poser son cadre, notamment en entreprise. Et c’est ce qui arrive à ma Joy dans le roman : on lui donne toujours quelque chose de plus à faire.»

Le surcontrôle

Joy est sous l’emprise de beaucoup de choses, se cherche, est accro aux applis.

«Dans tout ça, il y a le thème du surcontrôle, qui est important dans nos vies. Et ça, ça peut couper la prise de joie. On veut tout contrôler encore plus.»

«C’est un étau qui nous serre encore plus, et c’est cette pression-là que j’avais envie de montrer, pour desserrer l’étau de la performance et du surcontrôle dans nos vies. On peut être imparfait, mais plus heureux, ne pas tout contrôler, gérer.»

♦ En librairie dès le 18 janvier.

♦ Raphaëlle Giordano est écrivaine, spécialiste en créativité et en développement personnel.

♦ Elle est l’autrice de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une et de Le jour où les lions mangeront de la salade verte.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Plon

«J’encaissais. Encore et encore. Le p’tit pop-corn que j’étais enfant était aujourd’hui un grain de maïs dans l’huile bouillante, un grain de maïs incapable d’exploser mais au bord de l’implosion. Et plus je gardais tout ce que j’avais sur le cœur, plus je le sentais se contracter. Quand on fait du pop-corn, en fin de cuisson, il y a toujours quelques grains de maïs qui ne se sont pas transformés, qui sont restés tout durs et immangeables. Peut-être que c’est ça, le sort qui m’attend? Peut-être que l’amour ne voulait pas de moi, et le bonheur non plus?»