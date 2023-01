Fitzgibbon, le chouchou de François Legault

Permettez-moi d’abord de rappeler que depuis les élections d’octobre 2018, j’ai appuyé la CAQ et François Legault, le politicien qui a compris, lui, un ancien péquiste, que la seule façon pour les Québécois francophones de détenir encore le pouvoir à l’Assemblée nationale était d’adhérer à sa Coalition Avenir Québec.

La multiplicité des partis actuels qui se partagent les voix démontre que sans la CAQ, qui rejoint une majorité de francophones, nous serions condamnés à vivre dans l’opposition. Mon appui à la CAQ est un choix rationnel qui m’a valu nombre de reproches, lesquels ne m’empêchent guère de dormir.

Le gouvernement Legault, confortablement réélu en octobre et libéré peu à peu des contraintes pandémiques, est en train de prendre une direction qui, sous la gouverne du super ministre Pierre Fitzgibbon, nous oblige à nous interroger.

D’autant plus que François Legault, ami et grand admirateur de son super ministre, qu’il défend bec et ongles, risque de manquer d’énergie pour résister à cette offensive des gens d’affaires pour qui seule existe la politique économique, au point où tous les autres ministres, dont les responsables de la Santé, de l’Éducation, des Affaires sociales et de la Culture, sont plus ou moins muets.

Mutisme

La démission de la PDG d’Hydro-Québec a surpris tout le monde. Elle a « été démissionnée », à vrai dire, par le ministre responsable de l’Économie, qui impose sa loi et ses priorités sans vergogne.

Avant Noël, le premier ministre Legault a reçu Mme Brochu pour discuter de son avenir.

« J’aimais beaucoup Sophie [...] une femme brillante [...] excellente communicatrice », a-t-il dit plus tard.

C’est un peu court. Il avait déjà, on l’imagine, choisi le camp de son super ministre qui, lui, ne s’est pas commis sur « l’amour qu’il portait à cette femme vive, très compétente et aimée de ses employés d’Hydro-Québec ».

On peut comprendre que les ministres actuels du gouvernement Legault soient peu enclins à commenter le lien puissant et admiratif qui attache François Legault à son super ministre.

Priorités

Or, le premier ministre ne peut pas nier que le Québec post-pandémique est en train de s’effondrer. Ce n’est certainement pas en finançant prioritairement les entreprises québécoises à coups de centaines de millions et en ouvrant toutes grandes les portes du Québec à hauteur de cent mille immigrants par an que l’on va révolutionner le système d’éducation, réapprendre aux nouvelles générations à lire et à écrire correctement, hausser la qualité des exigences au cégep et à l’université et traiter les malades et le personnel médical selon des critères plus humains.

Le danger de la CAQ actuelle sous la gouverne de François Legault, obnubilé par son ministre au portefeuille apparemment sans limites, est qu’il perde son instinct et sa sensibilité politique qui en font un politicien modéré, humble et à l’écoute de la population.

Le Québec a le mal à l’âme. Il est clair que l’obsession économique ne suffira pas à nous permettre de retrouver nos racines et de conserver notre langue.

Nos richesses naturelles ne sont pas à brader. René Lévesque nous a appris que notre petit peuple est quelque chose comme un grand peuple. Le Québec n’est pas à vendre à tout venant qui ne souhaite que s’enrichir.