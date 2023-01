Il manquait papa à mon premier match

Cette semaine, l’ancien entraîneur de la LNH et gagnant de la Coupe Stanley Bob Hartley m’a démontré sa patience et son humour lorsqu’après 20 minutes d’entrevue, je lui ai dit tout bonnement : « Bob, on a un problème, j’ai oublié de partir mon enregistreuse, on doit recommencer l’entretien. »

Natif de Buckingham, en Ontario, Bob fut de la cinquième génération de la famille Hartley à travailler à la papetière CIP à Hawkesbury. Tout jeune, il aurait aimé devenir enseignant pour les enfants avec une déficience intellectuelle.

Quelle est l’influence de tes parents sur toi et ta jeune sœur, Louise ?

Une des belles leçons de vie de mon père Royal qui travaillait à la CIP, et de ma mère Cécile était l’importance de toujours compléter ce que nous avions amorcé.

L’effort, c’était important pour tes parents.

Maman et papa prônaient continuellement que l’effort était important pour réussir dans la vie.

Ton père voulait que tu sois dirigé par d’autres personnes.

À l’âge de cinq ans, mon père était mon premier entraîneur et nous avons remporté le championnat de la ligue. La saison suivante, il a décidé que c’était important pour moi que je sois dirigé par une autre personne pour me permettre d’apprendre d’autres enseignements de la vie.

Tu es devenu un gardien de but à l’âge de 12 ans.

Quelques années plus tard, je suis devenu gardien de but et je portais le numéro 20 du célèbre gardien russe, Vladislav Tretiak.

Tu es une personne organisée.

Le garage de mon grand-père et celui de mon père étaient tellement bien organisés que cela m’a incité à suivre leurs traces.

Tes talents de paysagiste sont très reconnus.

J’adore travailler autour de la maison et je dois t’admettre que mon talent de paysagiste est reconnu par mes amis et voisins.

Tu as fait du scoutisme.

J’ai découvert le plein air, les randonnées dans la forêt et je crois aussi que cela m’a permis de développer une partie de mon leadership. J’aimais surtout jouer au baseball, mais mon talent au hockey était supérieur. J’ai aussi joué au football à l’école secondaire. Les randonnées à vélo étaient un rituel quotidien, car nous n’avions qu’une voiture familiale que seul mon père conduisait.

Tu jouais au hockey contre le Village à Guy Lafleur.

La formation n’était pas celle de Thurso, mais celle du Village à Guy Lafleur. L’ancien numéro 10 était mon idole. J’avais rencontré Guy à un banquet de la LHJMQ, cependant, en cette journée, je suis allé dîner à son resto à Rosemère. Le préposé aux tables me demande s’il pouvait s’asseoir avec moi, c’était nul autre que Guy Lafleur.

Tu as affronté la famille de Stéphane Richer à la balle donnée.

Les membres de la famille Richer formaient une équipe. Le jeune préposé aux bâtons était le dernier marqueur de 50 buts avec le Canadien, Stéphane Richer.

Étais-tu un bon élève à l’école ?

Croyez-le ou non, j’étais un premier de classe, je faisais partie du comité des étudiants de l’école et je jouais dans des pièces de théâtre scolaires.

Quel a été ton premier emploi ?

J’ai travaillé comme plongeur au restaurant chinois Esquire à Hawkesbury. J’ai même appris comment préparer des egg rolls.

Tu étais responsable des sports.

Pendant quatre étés, j’étais responsable des activités sportives pour des enfants handicapés intellectuellement, qui comprenaient un programme d’exercice, des activités à la piscine et nous jouions au hockey-balle.

Tu allais aux matchs des Expos avec ton père.

Un match de baseball des Expos en compagnie de mon père est un des souvenirs mémorables que j’ai de lui.

Tu étais présent lorsque Jean Béliveau a marqué son 500e but.

Quel moment historique j’ai vécu en cette magnifique soirée au Forum ! C’était son troisième but du match marqué contre Gilles Gilbert des North Stars du Minnesota. Je revois cette feinte magistrale qui lui a permis de marquer son 500e but. Lors d’une séance d’autographes où je l’accompagnais, je lui ai raconté que j’étais au match.

La mort de ton père t’a beaucoup affecté.

Nos parents ne nous ont jamais dit que mon père était malade d’un cancer. J’étais à l’école lorsque j’ai appris que mon père venait de mourir à la suite d’un arrêt cardiaque. J’aurais tellement aimé que mon père assiste à mon premier match dans la LNH.

Ta vie a radicalement changé.

À l’âge de 17 ans, je suis devenu chef de famille à la suite de la mort de mon père. J’ai commencé mon nouveau travail à la CIP, la même usine que je visitais avec mon père quand j’avais 5 ans.

Ta première voiture.

L’année où j’ai acheté ma première voiture, une Mercury, ma future épouse, Micheline, et moi avons acheté une maison pour vivre ensemble. J’avais 18 ans.

À quel moment as-tu cru devenir entraîneur dans LNH ?

J’étais l’entraîneur par intérim de la formation junior de Hawkesbury. Après avoir remporté ma seule victoire dans les séries d’après-saisons, ma passion de devenir entraîneur à plein temps m’a frappé. Je devais maintenant convaincre ma conjointe.

La réaction de ta conjointe.

Je lui ai expliqué que je devais quitter mon emploi, où ma rémunération à la CIP était excellente. Elle m’a tout simplement dit : « Ne sois pas inquiet, si cela ne fonctionne pas, on trouvera autre chose ».

Qui sont tes mentors ?

Plusieurs personnes m’ont aidé, cependant, Jacques Tranchemontagne et Jean-Claude Morissette sont les deux premiers qui ont cru en moi.

Ton épouse et toi avez deux magnifiques enfants.

Ma fille Kristine est une femme passionnée dans tout ce qu’elle fait et mon fils Steve est méthodique. Mes enfants et petits-enfants sont ma source de motivation.

Ton épouse est la pierre angulaire de la famille.

Micheline est mon amie, mon amour, la mère de mes enfants qui m’a toujours appuyé dans mes choix. Sans son soutien et sa compréhension, je ne serais jamais devenu la personne que je suis aujourd’hui.