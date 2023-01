La connexion sauvage de la vétérinaire Claudia Gilbert

La vétérinaire Claudia Gilbert a voyagé aux quatre coins du monde à la rencontre de gens qui ont tissé des liens exceptionnels, altruistes et particuliers avec des animaux sauvages menacés par l’activité humaine. Elle anime la nouvelle série télévisée, Connexion sauvage, et a accepté de répondre à ces questions concernant son expérience lors du tournage de l’émission.

1. Quel a été ton animal préféré et pourquoi?

Sarara, un éléphant sauvage du Kenya, pays miné par une sécheresse historique. J’ai eu la chance de le côtoyer. Il était majestueux et avait une personnalité attachante. Il était bien connu des chercheurs et n’hésitait pas à déambuler dans le campement de l’organisation. Il était chez lui et tous le respectaient. Malheureusement, Sarara a été retrouvé mort récemment, tué dans un conflit avec des humains, alors qu’il profitait de la renaissance de la végétation dans son habitat naturel après trois années de sécheresse. Cela n’a sans doute pas plu aux humains de le voir paître là. Lui qui avait survécu à la plus grande crise de braconnage pour l’ivoire de l’histoire...

2. Quel animal t’a le plus surprise, et pourquoi?

Sweetie, une femelle singe-araignée au Costa Rica, pour sa grandeur d’âme. Comme cela arrive trop souvent, peu de temps après sa naissance, sa mère a été tuée dans le but de lui prendre son bébé et de l’élever sur des propriétés touristiques. Sweetie a été blessée pendant la chasse et laissée pour morte. La fondatrice du sanctuaire Osa l’a soignée et élevée. À maturité, les singes réhabilités retournent à la vie sauvage, mais Sweetie a choisi de rester au sanctuaire, et ce, même si elle est libre de partir. Elle aide et participe à la réhabilitation d’animaux au sanctuaire.

3. Ton coup de cœur de l’émission.

Le peuple Samburu qui a une relation de mutualisme avec les éléphants sauvages. Les éléphants savent où creuser pour s’abreuver et, pendant la période de sécheresse historique (pas de pluie depuis 2019), ce peuple s’est fié aux éléphants pour savoir où creuser pour trouver de l’eau. Ces gens sont respectueux de la vie. Ils consomment le lait de leurs chèvres, mais laissent boire le bébé d’un côté de sa maman pendant qu’ils se contentent de traire l’autre côté. Ils n’ont pas grand-chose, mais ils sont incroyablement généreux.

4. La personne qui t’a le plus marquée, et pourquoi?

Cristina Zenato, une Italienne qui vit aux Bahamas et consacre sa vie à changer l’image négative que le monde a des requins. Elle m’a aidée à vaincre ma peur irrationnelle des requins. Elle interagit avec les requins et réussit à les mettre en immobilité tonique (état d’immobilité et de relaxation) avec une légère caresse sur le dessus du museau. Elle retire des hameçons de la gueule de requins, victimes collatérales de la pêche. Les populations de requins sont en déclin et grâce à Cristina, les requins sont maintenant protégés aux Bahamas.

5. Quelque chose que tu as appris en tant que vétérinaire dans cette émission?

Dans la communauté scientifique, on considère qu’il n’y a pas d’avantages, pour un animal sauvage, à entrer en relation avec l’être humain, à moins que ce soit pour des raisons médicales ou de réhabilitation. Dans cette série documentaire, j’ai appris que tout n’est pas noir ou blanc.

6. Quelle a été ta plus grande émotion?

Lorsque j’ai rencontré les deux derniers rhinocéros blancs du nord de la planète, ç’a été un moment très émotif. Je me sentais coupable, car mon espèce est responsable de l’anéantissement de la leur via le braconnage. J’ai vu le cimetière pour rhinocéros de la réserve Ol Pejeta. Autour d’un arbre dressé au milieu de la savane, des amas de pierres sont disposés et portent des épitaphes décrivant la cause de leur mort : tous braconnés. Je me souviens d’une inscription qui disait : «Trouvée gisante, en douleur, atteinte par une flèche empoisonnée, ses deux cornes coupées, elle était gestante de 12 mois.»

À propos de Claudia Gilbert

Médecin vétérinaire, elle est chroniqueuse à Salut bonjour ! et anime la nouvelle émission Connexion sauvage sur les ondes de TV5.