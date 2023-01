La nouvelle politique japonaise

Le Japon se réarme rapidement. Son gouvernement veut renforcer son alliance avec le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le réarmement du Japon est commencé depuis longtemps. L’agression de la Russie contre l’Ukraine, les bravades nucléaires de Kim Jong-un et le durcissement des positions chinoises l’ont accéléré.

Les éléments les plus conservateurs du Parti libéral démocrate japonais le demandent depuis longtemps. Mais plusieurs pays de la région indopacifique s’inquiètent du renforcement de la puissance militaire du Japon. Probablement en vain, puisque la population japonaise vieillit et décroît rapidement. Le gouvernement japonais cherche d’abord et avant tout à protéger ses approvisionnements extérieurs.

1. Pourquoi le réarmement du Japon inquiète-t-il plusieurs pays asiatiques ?

Au début du XXe siècle, le Japon a mené une politique expansionniste. Les Japonais ont ouvert à travers l’Asie des camps de prisonniers similaires à ceux que les nazis dirigeaient en Europe. Plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine, entretiennent à des fins nationalistes la mémoire des atrocités commises par les Japonais à cette époque. D’ailleurs, les Japonais demeurent détestés dans plusieurs pays asiatiques, d’où l’inquiétude que suscite leur réarmement.

2. Pourquoi le Japon possède-t-il une armée ?

En théorie, le Japon ne devrait posséder aucune force armée. L’article 9 de la constitution japonaise, imposé par les Américains et les alliés après leur victoire contre le Japon, est à ce sujet très limpide. Mais en raison de la chute de la Chine aux mains des communistes et en raison de la guerre de Corée, les Américains ont eux-mêmes demandé au gouvernement japonais de reconstruire une partie de son armée. Pour contourner l’interdiction imposée par l’article 9, le gouvernement japonais a changé le nom de son armée en « forces d’autodéfense » du Japon. En 2015, le gouvernement a rebaptisé à nouveau son armée, qui est devenue les « forces d’autodéfense collectives », ce qui lui permet désormais d’aller défendre des alliés partout dans le monde.

3. Comment le Japon veut-il renforcer son armée ?

Le gouvernement japonais va faire passer son budget militaire de 1 % à 2 % de son PIB d’ici 2027. Le Japon, qui jouit déjà d’une coopération militaire étendue avec les États-Unis, veut renforcer encore davantage cette coopération. Mais cette coopération est devenue insuffisante face à Xi Jinping et à sa menace d’envahir Taïwan ou de prendre le contrôle effectif des territoires maritimes à l’est et au sud de la Chine. Par ailleurs, le Japon possède les matériaux, les technologies et les compétences requises pour fabriquer ses propres bombes atomiques. D’aucuns estiment qu’il faudrait au Japon de quelques jours à quelques mois pour assembler un arsenal nucléaire.

4. Quelle est la place du Canada dans la nouvelle stratégie japonaise ?

Le Japon cherche à diversifier au maximum ses fournisseurs, en particulier ceux d’énergie et de matières premières. Le Canada peut en particulier fournir au Japon du gaz liquéfié, des minéraux stratégiques et des produits agraires. Plusieurs ententes ont d’ailleurs été conclues avec le Japon dans ces domaines et la visite, jeudi, du premier ministre japonais à Ottawa a servi à renforcer ces accords.

5. Le Japon s’aligne-t-il complètement sur les États-Unis ?

Le Japon s’aligne plus que jamais sur la politique des États-Unis. Cependant, un doute s’est installé sur la volonté et sur la capacité des États-Unis à défendre les intérêts japonais, en particulier en raison des frasques du Parti républicain. C’est pourquoi le Japon multiplie les ententes militaires, comme celle survenue plus tôt cette semaine avec le Royaume-Uni.