«After», le roman graphique: la passion dévorante de Tessa et Hardin

Après le succès retentissant de la série After et son adaptation au cinéma, Anna Todd s’est remise au travail avec une équipe d’illustrateurs pour créer le roman graphique adapté de la série chez Hugo et Cie. Un travail énorme, un rendu intéressant... et une nouvelle vie pour la jolie Tessa et le sombre Hardin, les héros de cette romance tumultueuse. Comme le tome 4 de la série After a également fait son arrivée en librairie récemment, le moment est parfait pour se plonger – ou se replonger – dans cette série palpitante.

Les fans d’After connaissent bien l’histoire : Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire et plutôt réservée. Elle contrôle sa vie et son avenir est bien tracé d’avance : des études supérieures, un mariage heureux avec son amoureux, un bon job et ainsi de suite.

Tout change lorsqu’elle rencontre Hardin à l’université. Un bad boy provocateur, cruel et détestable. Pourtant, il semble que Tessa et Hardin soient attirés l’un vers l’autre comme des aimants. Entre eux, la passion est dévorante et sans limites.

En plus du roman graphique, un quatrième tome de la série After s’est ajouté récemment. Tessa s’est installée à Seattle. Hardin, de son côté, se rapproche de plus en plus de Richard, le père de Tessa, allant jusqu’à l’héberger dans leur ancien appartement pour l’aider à s’en sortir. Est-ce un acte de générosité ou une manipulation de plus?

Adaptation en roman graphique

Anna Todd, en entrevue, raconte que cette adaptation lui a demandé la relecture approfondie de toute la série, de façon à extraire les éléments pertinents pour faire un roman graphique. Un travail très exigeant... mais passionnant.

Photo fournie par Les éditions Hugo et Cie

«Nous avons essayé de raconter l’histoire en allant au-delà des mots», explique Anna Todd, en entrevue.

«Le contraste entre Hardin et Tessa se voit par ses vêtements, les traits de contour de sa silhouette. Il est plus sombre que tous les autres personnages et on le voit d’emblée, avant même qu’ils se connaissent.»

Le plus gros défi pour elle a été d’apprendre à écrire des dialogues courts, dit-elle.

«C’est un problème pour moi, en général, parce que j’écris beaucoup... Tu peux le voir dans la série After : les livres sont très longs et très détaillés. Il fallait que je fasse des choix. Ce sera un roman graphique en 7 ou 8 tomes, mais si je ne coupais pas mes phrases, ça deviendrait plutôt une série de 30 ou 40 tomes!»

«Il fallait que je fasse des choix créatifs et que je consolide des scènes que les fans aiment. Je devais raconter une histoire sans perdre trop de choses importantes ou sans en ajouter trop.»

Elle a également relu toute la série attentivement.

Photo fournie par Les éditions Hugo et Cie

«Autant j’aime les séries avec des bad boys, autant, en me relisant, je me suis dit : oh, j’ai vraiment écrit ça ! OK... Les temps ont changé et je suis une femme différente de celle qui a écrit le livre à l’époque. J’avais 24 ans quand j’ai commencé à écrire la série, et maintenant j’en ai 33.»

Elle s’est séparée

Par ailleurs, Anna Todd s’est séparée il y a quelques mois et gère son divorce. Elle entame donc un nouveau chapitre de sa vie de femme.

«J’aurais aimé que l’histoire d’amour de mes 18 ans dure toute ma vie... mais les temps ont changé. J’ai changé. Ma vie a changé. Je pense que c’est un des risques quand on se marie si jeune. Mais nous sommes en bons termes. Ce n’est pas triste. Je vais mieux que jamais, honnêtement.»

Anna Todd partage sa vie entre l’écriture, les conversations sur les réseaux sociaux et l’adaptation en BD de la série After.

Elle est très suivie sur les réseaux sociaux : 422 000 abonnés sur Twitter, 1,3 million sur Instagram et 1,1 million sur Facebook.

Elle a complètement réécrit une série dont elle n’était pas totalement satisfaite, The Brightest Stars (Nos étoiles perdues).

Elle travaille sur un nouveau roman qui sera publié au cours des prochains mois.

EXTRAIT

«M’efforçant, pieds nus, de suivre Hardin jusqu’à la maison de sa terrible enfance, je trébuche et un de mes genoux atterrit sur la pelouse, mais je reprends vite mon équilibre. J’entends Hardin se débattre un moment avec la serrure de la porte d’entrée puis se mettre à taper de frustration des poings contre le battant.

— Hardin, s’il te plaît. Rentrons à l’hôtel.

Sans répondre, il se penche pour attraper quelque chose par terre. J’imagine que c’est un double des clés, mais je réalise mon erreur quand une pierre de la taille d’un poing traverse la porte vitrée.»