LAH: des manœuvres pour réanimer une spectatrice à Toronto

Le duel opposant les Marlies de Toronto et le Moose du Manitoba s’est conclu de façon prématurée et inquiétante, vendredi au Coca-Cola Coliseum.

Des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire ont été effectuées à l’endroit d’une femme qui assistait au match depuis les gradins. Elle a été transportée d’urgence dans un centre hospitalier et sa condition était jugée critique en soirée.

Les Marlies, club-école des Maple Leafs de Toronto dans la Ligue américaine de hockey (LAH), ont résumé la situation sur leur compte Twitter.

«Une partisane a été aidée par les services médicaux d’urgence lors du premier entracte, ont-ils confirmé. Après une consultation entre les deux équipes et la LAH, la décision de suspendre la rencontre a été rendue. Les Marlies sont reconnaissants envers le personnel médical et les amateurs qui sont venus en aide à la personne affectée et nos pensées accompagnent cette dernière.»

Une égalité de 1 à 1 persistait entre les Marlies et le Moose au moment où le match a été interrompu. Le duel sera complété à une date ultérieure.