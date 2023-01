Le CH jouera pour une première fois contre Alexander Romanov

LONG ISLAND | Joel Edmundson n’a pas dévoilé un grand secret, mais il a parlé d’une portion de la stratégie pour ce match contre les Islanders au UBS Arena.

Martin St-Louis a déjà averti ses joueurs. Ils devront surveiller le numéro 28 des Islanders, Alexander Romanov.

Au pays de Lou Lamoriello, Romanov a maintenant les cheveux courts et la barbe toujours bien rasé, mais il n’a pas changé son style. Le Russe a toujours une présence physique avec 105 mises en échec, un sommet chez les défenseurs des Islanders.

« Romy restera lui-même, a dit le défenseur David Savard. C’est un gars qui aime frapper. Il sera probablement encore plus excité ce soir. Nous aurons intérêt à garder la tête haute. Il faut le savoir quand il est sur la patinoire. »

« Nous avons déjà parlé de Romy ce matin, a renchéri Joel Edmundson. Nous avons averti nos jeunes joueurs. Romy aime les grosses mises en échec. Nous devrons garder la tête haute contre lui. Mais toutes les équipes ont des joueurs comme lui, ça ne change pas trop. »

Jake Evans, lui, a creusé dans sa banque de souvenirs.

« Tu dois le savoir quand il est sur la glace, a aussi répondu Evans. À son premier entraînement avec nous dans la bulle à Toronto, il avait ramassé un coéquipier en Cale Fleury. S’il peut le faire dans un entraînement, il peut le faire dans un match avec les Islanders. J’aime croire que je resterai prêt et alerte, mais il peut arriver de nulle part. Je lui lancerai peut-être une rondelle pendant l’échauffement. Je ne veux pas trop le déranger. Je le saluerai. »

Acquis dans un échange à trois équipes impliquant aussi les Blackhawks, Romanov en sera à un premier match contre son ancienne équipe.

« Romanov, il a sa propre identité, a rappelé Martin St-Louis. Des échanges comme ça, tu ne le fais pas pour avoir la même identité. Il amène de la robustesse, ce sera peut-être aussi émotif pour lui. Quand il est sur la glace, tu dois le savoir. »

Kent Hughes avait modifié l’image de son équipe au premier jour du repêchage en juillet dernier en sacrifiant Romanov afin de mettre la main sur Kirby Dach.

Sept défenseurs

Pour un deuxième match d’affilée, le Tricolore misera sur une formation à onze attaquants et sept défenseurs.

Face aux Islanders, St-Louis et ses joueurs auront comme objectif de gagner un deuxième match d’affilée, un petit exploit qui n’est pas arrivé depuis le 23 et le 25 novembre face aux Blue Jackets à Columbus et contre les Blackhawks à Chicago.

Dans le camp des Islanders, ils chercheront à freiner une série de quatre revers (0-3-1).

Mike Hoffman et Michael Pezzetta regarderont encore l’action de la passerelle de presse.

Samuel Montembeault obtiendra un troisième départ d’affilée.

La formation probable du CH

Caufield-Suzuki-Dach

Dadonov-Evans-Armia

Slafkovsky-Dvorak-Anderson

Drouin-Ylönen

Edmundson-Savard

Harris-Kovacevic

Xhekaj-Wideman

Barron

Montembeault

La formation probable des Islanders

Lee-Nelson-Holmstrom

Parise-Barzal-Bailey

Beauvillier-Pageau-Fasching

Martin-Cizikas-Clutterbuck

Wotherspoon-Pulock

Romanov-Mayfield

Aho-Dobson