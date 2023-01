Le Journal en Australie: champion il y a un an, Nadal se sent maintenant vulnérable

MELBOURNE, Australie | Il détient le record de trophées majeurs, il est le champion en titre en Australie et il a plus d’une vingtaine d’années de tennis professionnel dans le corps, mais c’est un Rafael Nadal « vulnérable » qui s’est présenté devant les journalistes samedi, à Melbourne.

Pendant qu’à l’extérieur, des employés arrosaient les participants de la traditionnelle « journée des enfants » à l’aide de fusils à l’eau pour leur faire oublier les 36 degrés ambiants, dans la grande salle de conférence aux allures de salle de cinéma, l’un des plus grands champions de l’histoire reconnaissait qu’il traverse sur les terrains certains des moments les plus difficiles de sa carrière.

« Oui, bien sûr [que je me sens vulnérable], a laissé tomber l’Espagnol, favori (sur papier) de ces Internationaux d’Australie. Sans aucun doute. J’ai perdu plus qu’à l’habitude, mais cela fait partie du sport. »

Intouchable au début de la dernière année, vainqueur en Australie et sur sa terre chérie de Roland-Garros, Nadal est devenu méconnaissable après cette blessure aux muscles abdominaux qui l’a forcé à se retirer à la veille de la demi-finale de Wimbledon.

Cinq petites victoires

Dire que « Rafa » a perdu « plus qu’à l’habitude » dans les derniers mois relève de l’euphémisme. Depuis août, la légende de 36 ans, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, n’a remporté que cinq matchs en autant de tournois.

Pourtant, le traitement au pied gauche qu’il reçoit afin de soulager une maladie dégénérative dont il est atteint depuis le début de sa carrière semble porter ses fruits.

Et non, a-t-il dit samedi, ce n’est pas la naissance en octobre de son fils – aussi appelé Rafael – qui a chamboulé son jeu. Même si celle-ci a nécessité, au départ, « beaucoup de changements ».

En fait, Nadal refuse de se servir de ces blessures subies l’an dernier pour excuser ses récentes performances. « Bien sûr, nous pourrions parler de tout ce qui s’est passé, de ces situations auxquelles j’ai dû faire face. Mais la vérité est que je perds plus qu’à l’habitude », a-t-il déclaré.

Tirage au sort malchanceux

La bonne nouvelle pour l’Espagnol est qu’il se sent bien à l’entraînement. La mauvaise, c’est qu’il doit maintenant retrouver « le momentum » durant les matchs.

Ce qui pourrait être compliqué à Melbourne, puisque que « Rafa » se mesurera d’entrée de jeu lundi (dimanche vers 22 h 30, heure de l’Est) au talentueux britannique Jack Draper, 40e mondial à 21 ans.

C’est ce même Draper qui avait indiqué la porte de sortie à Félix Auger-Aliassime dès le deuxième tour des Internationaux des États-Unis, en septembre dernier.

Nadal le reconnaît, le tirage au sort ne lui a pas fait de cadeau. « Pour une tête de série, [Draper] constitue probablement l’un des adversaires les plus difficiles à affronter au premier tour, a-t-il pointé. Il est jeune [21 ans], puissant, il grimpe très, très rapidement au classement. »

« Je suis simplement ici pour me donner une chance, a-t-il ajouté. Je sais qu’il joue très bien. Il a probablement une grande carrière devant lui. »

Vulnérable, mais heureux

La suite – si suite il y a – ne s’annonce pas plus simple. Parmi ses potentiels adversaires dans les rondes suivantes se trouvent Brandon Nakashima, vainqueur l’an dernier de la Finale de l’ATP « Next generation », Frances Tiafoe, son tombeur à New York, Stefanos Tsitsipas, le troisième favori, ou encore, Auger-Aliassime, classé sixième en Australie.

Mais même si les chances qu’il conserve son titre paraissent minces, Nadal ne semble pas trop s’en faire. S’il se dit vulnérable présentement, il est aussi heureux.

« J’ai de bons entraînements. Ce dont j’ai besoin, c’est d’enchaîner les victoires. J’espère que cela arrivera ici. Et si ce n’est pas le cas, je vais continuer à travailler pour que cela survienne le plus rapidement possible. »

« Il n’y a aucun doute que je peux perdre lundi, mais ce ne sera pas la fin du monde. Ce sera un moment difficile, sans aucun doute. Mais je vais l’accepter. »