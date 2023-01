Les Lions n'arrivent pas à la cheville des Solar Bears

Rien ne va plus pour les Lions de Trois-Rivières, qui ont échappé une avance d’un but et été vaincus 4 à 2, encaissant un troisième revers consécutif face aux Solar Bears d’Orlando, samedi au Colisée Vidéotron.

• À lire aussi: La capitaine montre l’exemple pour la Force

• À lire aussi: Les Flames ont eu chaud

L’offensive de la formation de la Belle Province s’est complètement éteinte en troisième période, ses joueurs ne tirant qu’à cinq reprises vers le gardien adverse, Jack LaFontaine. Voyant que la porte pour remporter ce match était ouverte, l’équipe américaine n’a pas manqué sa chance. Hunter Fejes a fait scintiller la lumière rouge au milieu du troisième tiers en réussissant un tir parfait. Le portier Philippe Desrosiers n’a pas pu réagir à temps

C’est le Québécois Nicolas Guay qui avait permis à la formation locale de prendre les devants en visant la lucarne en plein milieu de la circulation devant lui. Ce but est survenu moins de deux minutes après celui de Riley McKay, qui avait créé l’égalité. Celui-ci a probablement marqué des buts plus chics dans sa carrière, alors que la rondelle a dévié sur sa jambière après un retour de lancer et s’est frayé un chemin dans le fond du filet.

Forte de ses deux gains contre les Lions par la marque de 3 à 2 et 4 à 1, la formation floridienne a voulu poursuivre sur sa séquence en ouvrant le pointage avec le filet de Bennett MacArthur. Bien posté devant le filet, l’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst a habilement dévié le disque qui s’est trouvé un trou entre les jambières du gardien.

Ross Olsson avait égalisé à la fin du deuxième engagement, tandis que Tyler Bird a complété le pointage dans un filet désert.

Le prochain match des Lions, victimes de cinq défaites de suite, aura lieu vendredi à Trois-Rivières face au Thunder des Adirondacks.