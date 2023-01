Les muscles dégonflés de François Legault

Avoir un « mandat fort » pour affronter le gouvernement Trudeau.

Voici ce que les architectes de la CAQ avaient trouvé pour convaincre les Québécois de réélire massivement le gouvernement Legault.

Les Québécois ont été convaincus.

Aujourd’hui, on constate que la force caquiste, même à son paroxysme, est un muscle gonflé à l’air face à Ottawa. Elle ne fait pas le poids face à Ottawa.

Le dossier des transferts en santé est technique – et certainement ennuyant.

Mais il révèle que le fédéral, comme d’habitude, décide et que les gouvernements provinciaux suivent. Qu’importe la puissance d’un gouvernement dans sa province.

Subtilement, le discours du gouvernement a évolué sur les conditions imposées en santé par le fédéral ces derniers jours.

Il est passé d’une question de principe – « on veut l’argent sans condition » et « M. Trudeau pense qu’il est meilleur que Christian Dubé » – à une question de pragmatisme – ce que le fédéral demande, « c’est simplement de la transparence ».

De toute façon, les données du système de santé que veut le gouvernement Trudeau sont déjà disponibles, dit le gouvernement Legault.

OK, mais croit-on vraiment que le fédéral souhaite simplement admirer ces données, tel un beau tableau, sans rien demander en retour à l’avenir ? Il y a des limites à la naïveté volontaire.

Immigration

En immigration, le changement de cap est moins subtil.

Au printemps dernier, on avait mobilisé l’existence de la Nation pour récupérer de nouveaux pouvoirs, celui de la « réunification familiale ».

Le gouvernement Trudeau a fermé la porte. Pas question, c’est nous qui décidons, disait-il.

Après l’élection, on s’est réajusté à la CAQ : on a repris l’essentiel de la chanson d’Ottawa, à savoir que le Québec a déjà tous les outils pour augmenter son immigration francophone.

Roxham ? Un peu la même dyna-mique. Après avoir demandé sa fermeture, on n’a plus grand-chose à dire.

On y voit maintenant une fatalité. Un état de fait. Le Québec demande, le Canada refuse.

C’est là que se révèle le peu d’audace du caquisme face au fédéral.

Un référendum sectoriel sur l’immigration ? Trop risqué, touchons pas à ça.

Se battre jusqu’au bout en santé pour le respect des champs de compétence ? Non, question de pragmatisme.

Roxham ? On attend le fédéral.

Des transferts de points d’impôts, un rapport d’impôt unique ? Pas encore vu de batailles dans les autobus là-dessus.

Abdication

Quand il parle de nationalisme, ou d’autonomisme face à Ottawa, François Legault donne maintenant l’impression d’être un jongleur sans boule, mais qui continue tout de même à mimer de jongler.

C’est l’expérience du réalisme qu’expérimente François Legault.

Le rapport de force de la fédération penche toujours du côté fédéral.

Et actuellement, la CAQ s’en contente un peu mollement. Ne se formalise plus des petites défaites. Que voulez-vous, comme Jean Chrétien disait, c’est comme ça.

On en arrive donc à ça. Après avoir abdiqué toute possibilité de faire l’indépendance, voilà que François Legault commence, tranquillement et progressivement, à abaisser son seuil d’exigence autonomiste. Et ce, sans trop se fâcher. Dans l’honneur et l’enthousiasme. En délaissant les sujets où les différends avec le fédéral se vivent.

Le PM se dit un homme de résultats.

Le problème, ce n’est pas tant qu’ils ne sont pas au rendez-vous, c’est qu’on dirait que cela ne le dérange même plus.