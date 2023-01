Magie impressionniste: une expérience immersive pour découvrir Paris

Envie de faire un voyage à Paris sans avoir à casser votre tirelire ? L’expérience immersive en 3D La magie des impressionnistes vous transportera dans le mythique Paris du 19e siècle ! Jusqu’au 12 mars 2023, le Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis se transforme en buvette parisienne où la musique s’accorde parfaitement aux images – désormais mouvantes – des grands peintres impressionnistes.

Assis à une table dans une salle à l’atmosphère feutrée, un petit verre à la main si vous le désirez, vous plongerez avec douceur dans une expérience immersive d’un peu plus d’une heure conçue en deux temps, proposée par les producteurs derrière les événements Imagine Van Gogh, Picasso et Monet en Amérique du Nord.

Photo fournie par Jacques Ouimette

Côtoyer les grands

La première partie vous fera (re)découvrir les œuvres des artistes impressionnistes les plus doués de leur génération respective ; alors que de larges projections vidéo sont déposées ici et là, sur les divers panneaux encerclant la salle. La seconde vous fera enfiler des lunettes 3D afin que prennent vie, sous vos yeux, les plus belles œuvres de ces artistes fascinés par les changements de couleur.

Le cabaret montréalais devient parisien dès les premières notes des pièces d’Édith Piaf et de Charles Aznavour, et dès que sont dévoilés les extraits de films d’archives en noir et blanc, présentant des moments passés par des artistes, habitants et personnalités d’antan dans la Ville Lumière.

S’ajoutent les larges projections vidéo d’œuvres de Seurat (le pointillisme), Degas (surnommé le peintre des filles dansantes), Paul Cézanne (le père de l’art moderne et l’un des plus grands peintres impressionnistes), Claude Monet (qualifié de père de l’impressionnisme) et ses célèbres nénuphars, Éva Gonzalès, Berthe Morisot, Marie Bracquemond, Camille Pissarro (qui a peint avec Seurat), Talbot, Sisley, Paul Gauguin et Édouard Manet.

Photo fournie par Jacques Ouimette

Faire partie du tableau

Arrivent Vincent Van Gogh et Auguste Renoir, deux immenses artistes dont les peintures et les personnages défilant ainsi autour de nous, ne peuvent qu’émouvoir à nouveau, d’une manière toute nouvelle.

On pourrait croire que les nouvelles technologies auraient éclipsé celle des lunettes 3D, pourtant, il n’en est rien. Au contraire, les lunettes utilisées lors de visionnement de films 3D au cinéma donnent vie, de manière aussi simple qu’efficace, aux personnages se détachant soudainement des plus grands tableaux des impressionnistes.

Ici, les robes volantes des ballerines de Seurat qui dansent vers nous, là, les nénuphars de Monet que l’on croit pouvoir saisir au passage, les paysages qui prennent vie avec leurs feuilles dansant à travers le cabaret, la neige qui tombe, les champs qui se meuvent et l’eau sur laquelle on semble glisser alors qu’on fait partie de toutes ces histoires racontées au pinceau.

Ce sont des moments contemplatifs enveloppants que vous vivrez au nouveau Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis. Une pause beauté bien méritée atteignant son apogée lorsqu’on marche dans les champs de tournesols, qu’on peut compter les rides sur son visage et qu’on s’envole dans le ciel étoilé de Van Gogh alors que résonne la magnifique pièce Starry Night (Vincent) de Don McLean, livrée par Adam Fisher.

La magie des impressionnistes au Cabaret-Studio de l’Espace St-Denis. Horaires et billets : espacestdenis.com/evenement/magiedesimpressionnistes