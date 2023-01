«Mathéo à contre-courant» de Pierre-Alexandre Bonin: grossophobie et anxiété de performance

Mathéo adore la natation. Il a confiance en ses capacités, jusqu’au jour où un autre nageur le ridiculise sur son poids... Dans son nouveau roman, Pierre-Alexandre Bonin aborde la grossophobie et l’anxiété de performance, deux sujets importants à explorer en littérature jeunesse.

Mathéo à contre-courant ; voilà un titre qui peut avoir plusieurs significations!

Il y a un lien avec la natation, évidemment. Puis, aussi avec le fait que Mathéo sera lui-même surpris de la direction qu’il prendra. Son parcours est un peu contradictoire : il est gros et il veut devenir prof d’éducation physique. Il va aller à contre-courant de ce qu’on aurait attendu de lui ! Et nager à contre-courant, ça exige plus d’efforts. Pour Mathéo, ça demandera beaucoup de force de caractère...

Pourquoi avoir choisi la natation comme premier plan de cette histoire?

Il faut savoir que je suis gros moi aussi, comme Mathéo. C’est une étiquette que je revendique de plus en plus, une caractéristique, en fait : je suis grand, je suis gros et j’ai les yeux bleus! Pour moi, tout ça est sur un pied d’égalité. J’ai fait de la natation pendant plusieurs années, quand j’étais jeune. Ça reste un milieu que j’apprécie, dans lequel – je vais faire un mauvais jeu de mots – je baigne depuis longtemps (rires)! Avec mon histoire, je souhaitais montrer qu’un gros aussi est capable de faire des performances sportives.

Aborder la grossophobie, mais d’un point de vue masculin, c’était important pour vous?

Absolument, car je sais ce que c’est. J’aurai 40 ans en janvier et mon rapport à mon propre corps se transforme encore. Initialement dans mon histoire, Mathéo perdait du poids pour se sentir mieux dans sa peau. Mon éditrice et moi avons réalisé que ce n’était pas nécessaire, alors on a évacué tout cet aspect de l’histoire. C’est devenu une critique de la grossophobie et un roman sur l’acceptation de soi, le body positive. Je trouve qu’on ne parle pas beaucoup de l’estime de soi chez les garçons et c’est pourtant tellement important!

Mathéo est victime d’intimidation, mais il devient ensuite lui-même un intimidateur. Pourquoi?

Oui, Mathéo réagit d’une façon négative à une situation et ça l’amène à se transformer en intimidateur. Cependant, il ne s’en rend pas compte, jusqu’à ce qu’il y ait des gens autour de lui qui lui font remarquer que ça aussi, c’est de l’intimidation. Il devient alors conscient de ce qu’il a fait. J’aimais cette espèce de nuance que tout n’est pas noir ni blanc. Moi-même, quand j’étais ado, ça pouvait devenir un réflexe de survie ou de défense... On cherche à trouver quelqu’un d’autre sur qui projeter notre peur et notre honte.

Mathéo travaille comme mascotte dans un centre commercial. Avez-vous une mascotte préférée?

J’aime beaucoup Youppi! Il a su se réinventer comme mascotte, il faut le faire! Il est passé des Expos au Canadien de Montréal. Bravo Youppi! Tu as su aller à contre-courant, toi aussi (rires)!